2019-10-07T09:46:09+03:00
Общество

В Саратове пройдет Всероссийский экономический диктант

В этом году испытание будет посвящено теме процветающей России
Дарья Вострикова
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В Саратове 9 октября пройдет общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» на тему «Сильная экономика — процветающая Россия!».

Организаторы мероприятия — Вольное экономическое общество России при участии Международного Союза экономистов, администраций субъектов РФ, Финансового университета при правительстве РФ и других ведущих вузов России, институтов Российской академии наук.

Все желающие могут оценить свою экономическую грамотность и активность и повысить их уровень.

Одной из площадок диктанта станет поволжский институт управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС, однако сначала нужно записаться на сайте института.

ИСТОЧНИК KP.RU

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