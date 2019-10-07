В Саратове пройдет Всероссийский экономический диктант
В Саратове 9 октября пройдет общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» на тему «Сильная экономика — процветающая Россия!».
Организаторы мероприятия — Вольное экономическое общество России при участии Международного Союза экономистов, администраций субъектов РФ, Финансового университета при правительстве РФ и других ведущих вузов России, институтов Российской академии наук.
Все желающие могут оценить свою экономическую грамотность и активность и повысить их уровень.
Одной из площадок диктанта станет поволжский институт управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС, однако сначала нужно записаться на сайте института.
ИСТОЧНИК KP.RU