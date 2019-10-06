2019-10-06T21:02:17+03:00
Происшествия

На 50 лет Октября столкнулись «двенадцатая» и «Приора»

Пострадали два человека
Екатерина Семенова
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Вечером 6 октября в Ленинском районе Саратова столкнулись два ВАЗа – «двенадцатая» и «Лада Приора».

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Деловая.

Пострадала девушка из ВАЗ-2112. Областные спасатели госпитализировали ее в больницу. Водителю «Приоры» помощь была оказана на месте врачами Центра медицины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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