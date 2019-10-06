На 50 лет Октября столкнулись «двенадцатая» и «Приора»
Пострадали два человека
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Вечером 6 октября в Ленинском районе Саратова столкнулись два ВАЗа – «двенадцатая» и «Лада Приора».
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Деловая.
Пострадала девушка из ВАЗ-2112. Областные спасатели госпитализировали ее в больницу. Водителю «Приоры» помощь была оказана на месте врачами Центра медицины катастроф.
ИСТОЧНИК KP.RU