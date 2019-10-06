2019-10-06T10:16:12+03:00
Происшествия

Под Саратовом «двенадцатая» протаранила «четырнадцатую»

Обе машины вылетели с трассы
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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Ночью в Саратовском районе столкнулись ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла около двух часов ночи.

По предварительной версии, возле села Клещевка «двенадцатая» протаранила «четырнадцатую». Обе машины вылетели на обочину.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

Помощь потребовалась обоим водителям, но от госпитализации они отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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