Под Саратовом «двенадцатая» протаранила «четырнадцатую»

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-06T10:16:12+03:00

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Ночью в Саратовском районе столкнулись ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла около двух часов ночи.

По предварительной версии, возле села Клещевка «двенадцатая» протаранила «четырнадцатую». Обе машины вылетели на обочину.

Фото Саратовской областной службы спасения

Помощь потребовалась обоим водителям, но от госпитализации они отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU