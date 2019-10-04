В Балакове стена дома придавила трех мужчин
Пострадавшие были госпитализированы
Изменить размер текста:
В Балакове Саратовской области обрушившаяся стена дома придавила трех человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, пострадавшие были госпитализированы, один из них — в тяжелом состоянии находится в реанимации, двое других — в средней степени тяжести. Мужчин отвезли в городскую клиническую больницу.
Известно, что ЧП случилось на улице Вокзальная. Рухнула стена торговой базы.
ИСТОЧНИК KP.RU