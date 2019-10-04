2019-10-04T16:28:01+03:00
Происшествия

В Балакове стена дома придавила трех мужчин

Пострадавшие были госпитализированы
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области обрушившаяся стена дома придавила трех человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, пострадавшие были госпитализированы, один из них — в тяжелом состоянии находится в реанимации, двое других — в средней степени тяжести. Мужчин отвезли в городскую клиническую больницу.

Известно, что ЧП случилось на улице Вокзальная. Рухнула стена торговой базы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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