Коммунальщики в Саратове ищут владельца припаркованного на месте аварии Renault
Они не могут починить водопровод, пока машину не уберут
Фото ООО «КВС»
Изменить размер текста:
В Саратове специалисты ООО «КВС» не могут устранить коммунальную аварию на улице Гвардейская, 1 из-за припаркованной иномарки.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», на месте повреждения стоит Renault Sandero с номерами А695АМ 164.
Всех, кто знает владельца автомобиля, просят позвонить в диспетчерскую по номеру: (8452) 24-65-24.
ИСТОЧНИК KP.RU