Коммунальщики в Саратове ищут владельца припаркованного на месте аварии Renault

СЕГОДНЯ 16:13 2019-10-04T16:13:54+03:00

Они не могут починить водопровод, пока машину не уберут

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В Саратове специалисты ООО «КВС» не могут устранить коммунальную аварию на улице Гвардейская, 1 из-за припаркованной иномарки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», на месте повреждения стоит Renault Sandero с номерами А695АМ 164.

Всех, кто знает владельца автомобиля, просят позвонить в диспетчерскую по номеру: (8452) 24-65-24.

ИСТОЧНИК KP.RU