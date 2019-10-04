2019-10-04T16:13:54+03:00
Общество

Коммунальщики в Саратове ищут владельца припаркованного на месте аварии Renault

Они не могут починить водопровод, пока машину не уберут
Ольга Симонова
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Фото ООО «КВС»Фото ООО «КВС»
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В Саратове специалисты ООО «КВС» не могут устранить коммунальную аварию на улице Гвардейская, 1 из-за припаркованной иномарки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», на месте повреждения стоит Renault Sandero с номерами А695АМ 164.

Всех, кто знает владельца автомобиля, просят позвонить в диспетчерскую по номеру: (8452) 24-65-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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