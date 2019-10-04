В Саратовской области пройдут ярмарки с презентациями районов

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-04T16:24:01+03:00

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В субботу, 5 октября, в Саратове пройдут сельхозярмарки.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, будут работать площадки на рынке в поселке Юбилейный, «ТК на Топольчанской», на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский».

На Театральной площади состоится презентация Екатериновского, Духовницкого, Краснопартизанского, Ровенского муниципальных районов области.

Так, с 8:00 до 16:00 можно будет приобрести молоко, мясо, рыбу, яйцо, крупы и другие товары местных производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU