В Саратовской области пройдут ярмарки с презентациями районов
Приобрести товары можно с 8:00
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В субботу, 5 октября, в Саратове пройдут сельхозярмарки.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, будут работать площадки на рынке в поселке Юбилейный, «ТК на Топольчанской», на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский».
На Театральной площади состоится презентация Екатериновского, Духовницкого, Краснопартизанского, Ровенского муниципальных районов области.
Так, с 8:00 до 16:00 можно будет приобрести молоко, мясо, рыбу, яйцо, крупы и другие товары местных производителей.
ИСТОЧНИК KP.RU