2019-10-04T16:06:08+03:00
Происшествия

Саратовцам рассказали, как распознать фальшивые деньги

За это можно получить до 15 лет тюрьмы
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителям Саратовской области рассказали, как узнать, фальшивые ли у них деньги.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, за это правонарушение грозит до 15 лет тюрьмы.

Гражданам напоминают: если вы нашли фальшивую купюру или подозреваете, что она такая, лучше не расплачиваться ею, чтобы не стать соучастником преступления.

Нужно не разменивать купюры незнакомцам, при крупных покупках проверять деньги в банке, снимая деньги с банкомата, сохранять чеки.

Отличительные признаки такой купюры: плотнее на ощупь, есть признаки расслаивания, выбитые цифры имеют шероховатости, защитная нить выглядит как пунктир, при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое, герба не меняют цвета при разглядывании купюры под разными углами.

Самый верный путь при обнаружении фальшивки — незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Панков о заседании рабочей группы: Непривычно много депутатов облдумы
Сформирован список саратовских долгостроев для первоочередного решения проблем
Глава Петровска попросил помощи из федерального центра на изготовление сметной документации
В Балакове стена дома придавила трех мужчин
Коммунальщики в Саратове ищут владельца припаркованного на месте аварии Renault
В Саратовской области изменился состав антикоррупционной комиссии
В Советском районе котельные запустили после предостережения прокуратуры
В Хвалынске открылся виртуальный концертный зал
В Саратовской области пройдут ярмарки с презентациями районов
Саратовец украл с иномарки два аккумулятора
Две практики Петровского района участвуют в конкурсе АСИ
Саратовцам рассказали, как не спалить дом
Панков: Получается, что застройщикам прибыль, а проблемы жителей должны решать другие?
Под Саратовом мужчина не успел погасить судимость и снова преступил закон
Участники флешмоба поговорили с Николаем Панковым о Волге и любви к родному краю