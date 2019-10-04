Саратовцам рассказали, как распознать фальшивые деньги
Жителям Саратовской области рассказали, как узнать, фальшивые ли у них деньги.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, за это правонарушение грозит до 15 лет тюрьмы.
Гражданам напоминают: если вы нашли фальшивую купюру или подозреваете, что она такая, лучше не расплачиваться ею, чтобы не стать соучастником преступления.
Нужно не разменивать купюры незнакомцам, при крупных покупках проверять деньги в банке, снимая деньги с банкомата, сохранять чеки.
Отличительные признаки такой купюры: плотнее на ощупь, есть признаки расслаивания, выбитые цифры имеют шероховатости, защитная нить выглядит как пунктир, при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое, герба не меняют цвета при разглядывании купюры под разными углами.
Самый верный путь при обнаружении фальшивки — незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU