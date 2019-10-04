Участники флешмоба поговорили с Николаем Панковым о Волге и любви к родному краю

СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-04T14:55:39+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков встретился с победителями флешмоба, который он запустил летом на своей странице в «Инстаграм». Он предложил своим подписчикам, а также всем пользователям популярной соцсети выкладывать в своих аккаунтах фотографии или видео, отражающие их впечатления, эмоции, открытия, сделанные в августе. При этом помечая их хештегом #параслов64. Темы предлагались самые разные: отдых, новые места, которые удалось посетить, природа, погода, время, проведенное с близкими людьми, красота родного края и так далее.

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Голосование проходило в открытом режиме. Путем простого подсчета определились шесть финалистов. Работы троих из них набрали наибольшее количество «лайков». Сегодня на встрече с Николаем Панковым победители рассказали, почему именно эти фотографии выбрали для участия во флешмобе. И чем им запомнилось ушедшее лето.

Самое большое число голосов получила фотография вольчанки Екатерины Кобловой. На ней изображен спуск к Волге в районе поселка Рыбное.

- Очень люблю это место. Работаю на элеваторе, в тот летний день спешила по делам, но специально остановилась полюбоваться. Это была приятная минута отдыха. Наша Волга — самая главная достопримечательность области, она красива всегда, — сказала Екатерина.

Поговорили и о том, как преобразился Вольск, благодаря проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина. Жители и гости города восхищаются красивым парком, пешеходной зоной, старинными зданиями. Николай Панков признался, что любит отдыхать на Волге и утром проходит по берегу не меньше 8 км.

- Хорошо знаю эти места на ваших фотографиях. И само Рыбное, где проводили встречу с руководителями моих приемных. Символично, что победители конкурса из Вольска, Балаково и Саратова — городов, которые объединяет наша великая река. И судя по итогам голосования, именно она вызывает самые теплые чувства у наших земляков. Спасибо за активность, за то, что своим энтузиазмом увлекаете своих друзей и всех подписчиков. Ваши красивые пейзажи возьму с собой в Москву, чтобы коллеги видели красоту нашей области и талант нашей молодежи, — отметил Николай Панков.

- Свою фотографию я сделал в районе Тинь-Зиня. В этот день участвовал в забеге по взлетной полосе нового аэропорта, а потом мы с друзьями поехали на Волгу. Хороший был день. Аэропорт новый, современный, приятно пригласить друзей в наш город. И погода наладилась, с утра был дождик, а потом облака разошлись и выглянуло солнце, — рассказал Ярослав Якименко из Саратова, занявший второе место в конкурсе.

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Третья победительница, жительница Балаково Елизавета Пилипенко, не смогла быть на встрече — не отпустила работа. Но с удовольствием отметила, что этот флешмоб был ей очень интересен и дал возможность лучше узнать родной край.

- Проходила по ссылкам, смотрела, какие красивые места в нашей области можно посетить с семьей, друзьями. И мои фотографии волжского залива, утеса Степана Разина, мелового карьера под Вольском тоже вызвали большой интерес. Думаю, не только наши земляки, но и жители других регионов смогут больше узнать про нашу область и полюбить ее, — считает она.

ИСТОЧНИК KP.RU