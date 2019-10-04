2019-10-04T09:55:08+03:00
Происшествия

Саратовцев оштрафовали на сумму свыше 1 млн рублей за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

Проведено свыше 4 тыс. патрулирований
Дарья Вострикова
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С 26 августа по 30 сентября в лесах Саратовской области действовал особый противопожарный режим.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии региона, в это время нельзя разводить костры, сжигать мусор, траву на участках у лесов, парках и проводить другие пожароопасные работы.

Так, инспекторы выявили 13 нарушений этих правил в лесах Балаковского, Балашовского, Вольского, Красноармейского и Энгельсского районах.

Всего с 15 апреля свыше 4 тыс. патрулей помогли выявить 243 нарушения лесного законодательства, в том числе 80 — правил пожарной безопасности в лесах.

Жителей региона оштрафовали на общую сумму свыше 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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