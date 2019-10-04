В Саратовской области мошенница обманула государство на 1,5 млн рублей
В Саратовской области осудили местную жительницу. Ее признали виновной в хищении более 1,5 млн рублей при получении социальных выплат.
- В 2011 году женщина, желая стать участницей федеральной целевой программы по улучшению жилищных условий в селе, принесла в райадминистрацию трудовой договор, по которому она якобы работает кладовщиком в одном из КФХ. Однако на самом деле гражданка была безработной, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
После получения свидетельства о предоставлении соцвыплаты женщина купила у одной из организаций стройматериалы на сумму более 1,5 млн рублей, но она не собиралась возводить дом и распорядилась товаром по-своему.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело за мошенничество.
Следователи СО ОМВД России по Краснокутскому району при содействии сотрудников УФСБ России по Саратовской области собрали все улики и направили дело в суд, который приговорил аферистку к трем годам лишения свободы условно.
Ущерб женщина пока возместила частично, перечислив на счет министерства сельского хозяйства области 30 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU