В Заводском районе поезд сбил перебегавшую через рельсы женщину
В Заводском районе Саратова женщина погибла под колесами поезда.
Как сообщили «КП-Саратов» в Южном следственном СУ СКР на транспорте, трагедия произошла днем 3 октября на 5-м км станции Саратов-3.
По предварительным данным, 51-летняя женщина была сбита пассажирским поездом №461 Адлер — Уфа. ЧП произошло в 16 часов у сигнала Н-1.
Фото Южного следственного управления СУ СКР на транспорте
- Со слов машиниста поезда, женщина хотела перебежать железнодорожное полотно в неустановленном месте и прямо перед проходящим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось, — сообщили в ведомстве.
Сейчас следователи осмотрели место ЧП, опросили очевидцев. Назначена экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU