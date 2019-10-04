В Заводском районе поезд сбил перебегавшую через рельсы женщину

СЕГОДНЯ 09:39 2019-10-04T09:43:58+03:00

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В Заводском районе Саратова женщина погибла под колесами поезда.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южном следственном СУ СКР на транспорте, трагедия произошла днем 3 октября на 5-м км станции Саратов-3.

По предварительным данным, 51-летняя женщина была сбита пассажирским поездом №461 Адлер — Уфа. ЧП произошло в 16 часов у сигнала Н-1.

Фото Южного следственного управления СУ СКР на транспорте

- Со слов машиниста поезда, женщина хотела перебежать железнодорожное полотно в неустановленном месте и прямо перед проходящим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось, — сообщили в ведомстве.

Сейчас следователи осмотрели место ЧП, опросили очевидцев. Назначена экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU