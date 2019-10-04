Саратовцам рассказали, как правильно собирать грибы
Лучше отказаться от подберезовиков и подосиновиков на свалках
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Жителям Саратовской области рассказали, как правильно собирать грибы.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, лучше не брать их на свалках, в районе Кумысной поляны, не покупать на несанкционированных рынках.
В пищу лучше употреблять грибы, вид которых точно известен, не есть дары природы с плесенью и червями, готовить их по технологии, не консервировать посредством герметической укупорки.
Детям и пожилым стоит отказаться от этой еды.
ИСТОЧНИК KP.RU