2019-10-04T09:03:34+03:00
Общество

Саратовцам рассказали, как правильно собирать грибы

Лучше отказаться от подберезовиков и подосиновиков на свалках
Дарья Вострикова
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Жителям Саратовской области рассказали, как правильно собирать грибы.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, лучше не брать их на свалках, в районе Кумысной поляны, не покупать на несанкционированных рынках.

В пищу лучше употреблять грибы, вид которых точно известен, не есть дары природы с плесенью и червями, готовить их по технологии, не консервировать посредством герметической укупорки.

Детям и пожилым стоит отказаться от этой еды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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