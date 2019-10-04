Под Саратовом мужчине предъявлено обвинение в убийстве отца топором и лопатой

СЕГОДНЯ 07:40 2019-10-04T07:48:52+03:00

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В Татищевском районе Саратовской области расследуется уголовное дело по факту убийства 67-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, предъявлено обвинение 28-летнему сыну жертвы.

По версии следствия, молодой мужчина жил с родителями в доме садоводческого товарищества Татищевского района. 29 сентября, когда в гости приехала его сестра с мужем, сын поссорился с отцом и попытался зарезать родителя. Родственники отняли у него оружие, но тот схватил ножовку.

Его выгнали на улицу, но мужчина проявил упорство и, разбив окно, залез в комнату, где находился отец, и ударил его топором по голове. После множественных ранений пожилой мужчина упал, а сын схватил штыковую лопату и несколько раз вонзил лезвие отцу в шею.

Пострадавший скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU