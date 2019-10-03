Проект по развитию Саратовской агломерации будет представлен на международном уровне

СЕГОДНЯ 16:47 2019-10-03T16:47:00+03:00

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Команда детского оздоровительно-образовательного лагеря имени Володи Дубинина «Саратовская агломерация 2025» принимает участие в первом Международном кейс-чемпионате выпускников кампуса молодежных инноваций.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, чемпионат проходит в Севастополе, в детском санаторно-оздоровительном центре «Ласпи» с 30 сентября по 10 октября.

В течении 10 дней команды создают кейсы по изменению городского пространства. А в завершение чемпионата пройдет Технофест, где будут представлены проекты. Наши ребята готовят показать «Саратовский научно-исследовательский комплекс «Агломерация».

Напомним, тематические смены «Саратовская Агломерация 2025» проходили в лагере имени Володи Дубинина в Татищевском районе в конце июля и середине августа. Участие в них принимали победители и призеры олимпиад по информационным технологиям. Кампус молодежных инноваций направлен на подготовку кадров, готовых работать в цифровой экономике.

ИСТОЧНИК KP.RU