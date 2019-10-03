Саратовцы могут пожаловаться в ГЖИ на отказ включать отопление

СЕГОДНЯ 15:59 2019-10-03T15:59:35+03:00

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Саратовцы сообщают о случаях отказа председателей ТСЖ и директоров УК включать отопление в жилых домах до 15 октября.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе государственной жилищной инспекции по Саратовской области, дом должны быть полностью подготовлены к началу отопсезона и иметь соответствующие паспорта готовности, которые подписываются уполномоченными старшими по дому. После этого управляющая организация подает заявку в ресурсоснабжающую организацию на поставку тепла в конкретный дом.

Напомним, отопсезон в городе открылся с 25 сентября. В первую очередь, тепло появилось в объектах соцсферы. Если жители домов с централизованным отоплением желают, чтобы тепло появилось в квартирах, им стоит написать заявление или подать заявку по телефону в свою управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК или ТСН.

Отметим, что согласно постановлению правительства Саратовской облатси, если дом не подключен к централизованному теплоснабжению и отапливается с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества (собственная котельная), то начало и окончание отопительного периода определяются на собрании собственников. Если такого решение не было, то сроки определяет орган местного самоуправления, как и для домов централизованным отоплением.

При возникновении конфликтной ситуации с управляющей организацией жители могут написать заявление в Государственную жилищную инспекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU