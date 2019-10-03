В Татищевском районе школьницу привезли в больницу пьяной
Прокуратура области организовала проверку
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Прокуратурой области организована проверка по факту доставления подростка в медицинское учреждение в бессознательном состоянии.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, 30 сентября 2019 года 15-летняя школьница попала в больницу пьяной.
Теперь стражам порядка предстоит выяснить, почему девочка была в таком состоянии, следят ли за ней родители, где она его купила. По результатам проверки ее ждет постановка на профилактический учет.
ИСТОЧНИК KP.RU