День рождения Ленинского района Саратова отметили салютом

СЕГОДНЯ 18:45 2019-10-02T18:45:29+03:00

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На площади Ленина в Саратове несколько минут назад прогремел салют.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», жители Ленинского района отметили его день рождения — 74-летие.

На ступенях ДК «Россия» состоялась концертная программа, выступили творческие коллективы Саратова.

В Саратове отметили день рождения Ленинского районаФото: Екатерина Семенова

В завершение праздника под звуки гимна Ленинского района был запущен фейерверк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/735477" frameborder="0"></iframe> День рождения Ленинского района отметили фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU