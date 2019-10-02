2019-10-02T18:45:29+03:00
Общество

День рождения Ленинского района Саратова отметили салютом

Району исполнилось 74 года
Екатерина Семенова
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День рождения Ленинского района отметили фейерверкомДень рождения Ленинского района отметили фейерверкомФото: Екатерина Семенова
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На площади Ленина в Саратове несколько минут назад прогремел салют.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», жители Ленинского района отметили его день рождения — 74-летие.

На ступенях ДК «Россия» состоялась концертная программа, выступили творческие коллективы Саратова.

В Саратове отметили день рождения Ленинского района Фото: Екатерина Семенова

В Саратове отметили день рождения Ленинского районаФото: Екатерина Семенова

В завершение праздника под звуки гимна Ленинского района был запущен фейерверк.

День рождения Ленинского района отметили фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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