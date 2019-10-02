Саратовец выиграл в рулетку наркотики и срок

СЕГОДНЯ 13:40 2019-10-02T14:49:41+03:00

Мужчине грозит до трех лет тюрьмы

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Прокуратура Фрунзенского района направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего саратовца, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 23 августа мужчина выиграл в интернет-игре «Рулетка» наркотики и на следующий день пошел искать дозу.

Откопав вещество, гражданин направился домой, однако по пути встретил полицейских и употребить не получилось, как и убежать.

Наркомана задержали, у него нашли 0,24 грамма солей.

Мужчина признался в своей зависимости и совершенном деянии, ранее его судили за продажу.

Теперь рецидивисту грозит до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU