Саратовцы смогут позвонить в приемную президента по вопросам отопсезона
Пройдет прямая линия с участием чиновников и прокуратуры
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В Саратове на следующей неделе состоится прямая линия по вопросам отопительного сезона.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, на вопросы жителей будут отвечать представители прокуратуры, Роспотребнадзора, Минстроя и ЖКХ, Минпрома и энергетики, Минсоцразвития, Минздрава, Минобраза, ГЖИ, комитета по регулированию тарифов, комитета по ЖКХ, СПГЭС и ООО «КВС».
Прямая линия пройдет 8 октября с 10 до 12 часов в приемной президента РФ.
Вопросы можно задать по телефону: (8452) 27-30-88.
ИСТОЧНИК KP.RU