Саратовцы смогут позвонить в приемную президента по вопросам отопсезона

СЕГОДНЯ 08:16 2019-10-02T08:16:46+03:00

Пройдет прямая линия с участием чиновников и прокуратуры

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В Саратове на следующей неделе состоится прямая линия по вопросам отопительного сезона.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, на вопросы жителей будут отвечать представители прокуратуры, Роспотребнадзора, Минстроя и ЖКХ, Минпрома и энергетики, Минсоцразвития, Минздрава, Минобраза, ГЖИ, комитета по регулированию тарифов, комитета по ЖКХ, СПГЭС и ООО «КВС».

Прямая линия пройдет 8 октября с 10 до 12 часов в приемной президента РФ.

Вопросы можно задать по телефону: (8452) 27-30-88.

ИСТОЧНИК KP.RU