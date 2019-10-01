2019-10-01T21:06:19+03:00
Общество

Радаев о «Т Плюс»: Зачем нам нужны такие партнеры?!

Губернатор возмутился, что предприятие не идет на контакт с населением
Екатерина Семенова
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Валерий Радаев раскритиковал работу "Т Плюс".

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На прошедшем вчера совещании по проблемам отопительного сезона губернатор Саратовской области Валерий Радаев возмутился работой «Т Плюс».

Как сообщает пресс-служба главы региона, Радаев напомнил, что около 33 тыс. жителей остаются без горячей воды из-за ремонтных работ «Т Плюс».

- Отключено в связи с ремонтными работами ПАО «Т Плюс». Это что за ремонтные работы по три месяца?! возмутился губернатор.

Он также отметил, что интернет переполнен жалобами. При этом жители не могут дозвониться до «Т Плюс», так как линии перегружены или на звонки никто не отвечает.

- Люди пишут, что не могут дозвониться до «Т Плюс», до администрации. Если такие отношения с людьми – зачем нам нужны такие партнёры? Вы – на службе у населения. Кто не желает работать с жителями, пусть найдут себе другую работу. Пересмотрите свое отношение! потребовал Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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