На маршруте Первомайский — Ртищево увеличится количество рейсов
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко 30 сентября выехал по просьбе жителей в поселок Первомайский Ртищевского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, граждане рассказали, что доехать до Ртищева можно только на одном автобусе.
«Газель» уезжает в город в 7:00 в среду, обратно в поселок выезжает в 13:00.
Однако вся инфраструктура района — центральная районная больница, средние специальные учреждения, социальные организации — находится лишь в Ртищеве.
По пути следования «Газели» находятся села Елань и Крутец, жители которых могут добраться туда только раз в неделю.
По итогам встречи замминистра транспорта и дорожного хозяйства, главы администрации Ртищевского района Светланой Макогон и сельчан было решено увеличить количество рейсов на маршруте в ноябре 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU