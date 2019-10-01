2019-10-01T16:58:47+03:00
Общество

На маршруте Первомайский — Ртищево увеличится количество рейсов

Изменения начнутся в ноябре
Дарья Вострикова
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Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко 30 сентября выехал по просьбе жителей в поселок Первомайский Ртищевского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, граждане рассказали, что доехать до Ртищева можно только на одном автобусе.

«Газель» уезжает в город в 7:00 в среду, обратно в поселок выезжает в 13:00.

Однако вся инфраструктура района — центральная районная больница, средние специальные учреждения, социальные организации — находится лишь в Ртищеве.

По пути следования «Газели» находятся села Елань и Крутец, жители которых могут добраться туда только раз в неделю.

По итогам встречи замминистра транспорта и дорожного хозяйства, главы администрации Ртищевского района Светланой Макогон и сельчан было решено увеличить количество рейсов на маршруте в ноябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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