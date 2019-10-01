В Ртищевском районе мужчина угнал грузовик у своего начальника

СЕГОДНЯ 14:35 2019-10-01T15:12:52+03:00

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Полиция Ртищевского района раскрыла угон у 50-летнего жителя села Тамала в Пензенской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 36-летний житель села Молчаново работал на него охранником транспорта, в ночь с 31 на 1 августа он уехал в неизвестном направлении на его «Газели».

С собой мужчина прихватил тонну дизельного топлива, 20 литров дизельного масла, набор инструментов и механический домкрат.

Предполагаемого преступника, объявленного в федеральный розыск, задержали, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU