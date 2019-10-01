В Ртищевском районе мужчина угнал грузовик у своего начальника
Преступника задержали
Изменить размер текста:
Полиция Ртищевского района раскрыла угон у 50-летнего жителя села Тамала в Пензенской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 36-летний житель села Молчаново работал на него охранником транспорта, в ночь с 31 на 1 августа он уехал в неизвестном направлении на его «Газели».
С собой мужчина прихватил тонну дизельного топлива, 20 литров дизельного масла, набор инструментов и механический домкрат.
Предполагаемого преступника, объявленного в федеральный розыск, задержали, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU