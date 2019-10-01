Нерадивый отец из Краснокутского района отработает долг по алиментам перед дочерью

СЕГОДНЯ 12:49 2019-10-01T13:25:10+03:00

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В Краснокутском районе 38-летнего местного жителя признали виновным в неоднократной неуплате алиментов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, суд обязал мужчину давать деньги на содержание 14-летней дочери, однако тот с мая по сентябрь не выплатил ребенку 73 тыс. рублей.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за это правонарушение, теперь гражданина обязали провести четыре месяца на исправительных работах и отдавать десятую часть своей зарплаты в казну государства.

ИСТОЧНИК KP.RU