Нерадивый отец из Краснокутского района отработает долг по алиментам перед дочерью
Мужчина недодал 73 тыс. рублей
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В Краснокутском районе 38-летнего местного жителя признали виновным в неоднократной неуплате алиментов.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, суд обязал мужчину давать деньги на содержание 14-летней дочери, однако тот с мая по сентябрь не выплатил ребенку 73 тыс. рублей.
Ранее он уже привлекался к административной ответственности за это правонарушение, теперь гражданина обязали провести четыре месяца на исправительных работах и отдавать десятую часть своей зарплаты в казну государства.
ИСТОЧНИК KP.RU