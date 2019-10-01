Прокуратура возмутилась неотапливаемым садиком в Романовском районе
В Романовском районе Саратовской области прокуратура обнаружила неотапливаемый детсад.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, не было заранее принято мер по подготовке МДОУ «Колокольчик» к отопсезону 2019-2020 годов.
Оказалось, что 24 сентября, на момент проверки, в детсад не поступало тепло. Хотя отопсезон был официально начат 23 сентября.
- В результате бездействия должностных лиц органов образования возникла угроза жизни и здоровью детей, пребывающих в саду, а также работников учреждения, — отметили в прокуратуре.
Начальнику отдела образования администрации района внесено представление с требованием немедленно включить отопление в детском садике. Сейчас все работы выполнены.
ИСТОЧНИК KP.RU