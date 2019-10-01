Прокуратура возмутилась неотапливаемым садиком в Романовском районе

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-01T11:33:36+03:00

Больше суток дети находились в холодном помещении

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В Романовском районе Саратовской области прокуратура обнаружила неотапливаемый детсад.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, не было заранее принято мер по подготовке МДОУ «Колокольчик» к отопсезону 2019-2020 годов.

Оказалось, что 24 сентября, на момент проверки, в детсад не поступало тепло. Хотя отопсезон был официально начат 23 сентября.

- В результате бездействия должностных лиц органов образования возникла угроза жизни и здоровью детей, пребывающих в саду, а также работников учреждения, — отметили в прокуратуре.

Начальнику отдела образования администрации района внесено представление с требованием немедленно включить отопление в детском садике. Сейчас все работы выполнены.

ИСТОЧНИК KP.RU