В Саратове пройдет концерт Поволжского камерного оркестра

СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-01T11:29:54+03:00

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В Большом зале Саратовской консерватории 4 октября в 18:30 выступит Поволжский камерный оркестр под руководством Михаила Мясникова.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, музыканты исполнят две серенады чешских композиторов: учителя — Антонина Дворжака, раскрывшего миру обаяние и красоту мелодий своей родины, и его любимого ученика — Йозефа Сука, автора многочисленных симфонических и камерных произведений.

Первую композицию создали всего за 12 дней, а вторую ученик Дворжака написал в канун Рождества, когда ему было 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU