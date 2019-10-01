2019-10-01T11:03:13+03:00
Общество

В Саратовской области за восемь месяцев изъяли свыше 20 тыс. литров алкоголя

Спиртное было в незаконном обороте
Ольга Симонова
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Фото министерства промышленности и энергетики Саратовской областиФото министерства промышленности и энергетики Саратовской области
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Состоялось очередное заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Саратовской области. Об этом «КП-Саратов» сообщили в Минпроме региона.

- Незаконный оборот промышленной продукции является острейшей проблемой, затрагивающей интересы всего общества и препятствующей развитию как отдельных отраслей экономики, так и промышленности в целом, — отметил на заседании председатель комиссии — зампредседателя правительства области Василий Разделкин.

Заместитель начальника Саратовской таможни по экономической деятельности Алексей Тарасов рассказал, что за восемь месяцев 2019 года мобильная группа таможни задержала на трассах области более 100 тыс. единиц товара с признаками контрафактности. По поступившим заявлениям о нарушении авторских и исключительных прав возбуждено 53 административных дела.

Министр экономического развития региона Юлия Швакова доложила о государственном контроле за розничной продажей алкоголя. За восемь месяцев 2019 года было проведено более 2,7 тыс. контрольных мероприятий и выявлено почти 1,2 тыс. фактов несанкционированной торговли спиртным.

Министр также отметила, что из незаконного оборота изъято свыше 20 тыс. литров алкоголя, а к административному штрафу привлекли 949 субъектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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