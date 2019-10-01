2019-10-01T10:02:16+03:00
Происшествия

В Саратове мужчине светит срок за подарок от покойного друга

Приятель подарил кастет
Дарья Вострикова
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Полиция Ленинского района Саратова вчера, 30 сентября, у дома №18 по Гвардейской улице задержала безработного 34-летнего мужчину.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, гражданин уже успел отсидеть в тюрьме, теперь у него изъяли кастет.

Выяснилось, что холодное оружие ему подарил несколько лет назад друг-одногодка во время встречи в баре «От заката до рассвета».

Приятель скончался в прошлом году, а на мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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