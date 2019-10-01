В Саратове наркоман украл ноутбук из ТЦ «Триумф Молл»
Технику он продал неизвестному
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Полиция Кировского района Саратова раскрыла кражу из ТЦ «Триумф Молл» на улице Зарубина, 167 в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с заявлением обратился 50-летний мужчина и рассказал, что 13 сентября кто-то унес ноутбук марки Asus стоимостью более 25 тыс. рублей и не заплатил.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 53-летний рецидивист из Саратова.
Он признался, что украл технику и продал неизвестному в районе рынка «Шарик» на улице Энтузиастов, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU