2019-10-01T08:50:31+03:00
Происшествия

В Саратове наркоман украл ноутбук из ТЦ «Триумф Молл»

Технику он продал неизвестному
Дарья Вострикова
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Полиция Кировского района Саратова раскрыла кражу из ТЦ «Триумф Молл» на улице Зарубина, 167 в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с заявлением обратился 50-летний мужчина и рассказал, что 13 сентября кто-то унес ноутбук марки Asus стоимостью более 25 тыс. рублей и не заплатил.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 53-летний рецидивист из Саратова.

Он признался, что украл технику и продал неизвестному в районе рынка «Шарик» на улице Энтузиастов, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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