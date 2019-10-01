За убийство собутыльника в Балашовском районе мужчина сел на шесть лет

СЕГОДНЯ 07:50 2019-10-01T08:49:21+03:00

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В Балашове Саратовской области вынесен приговор 38-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Было установлено, что мужчина гостил у своего отца в поселке Первомайский. 12 мая вечером они распивали спиртное, к ним присоединился третий — 48-летний житель того же поселка. Вскоре хозяин дома ушел, а его сын с гостем продолжили застолье.

Когда у них закончились сигареты, приезжий потребовал от гостя сходить за куревом, заявив, что он сам проставился алкоголем. Местный житель отказался, что возмутило 38-летнего мужчину. Он несколько раз ударил его, избивая руками и ногами по голове и телу, а потом выгнал из дома.

Потерпевший сумел вернуться к себе, а на следующий день был госпитализирован и вскоре скончался в больнице.

Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма головы и ушиб мозга.

Суд приговорил 38-летнего мужчину к шести годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU