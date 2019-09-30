В детской школе искусств Аркадака открыли виртуальный концертный зал
Работы прошли в рамках нацпроекта «Культура»
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В детской школе искусств Аркадака открылся виртуальный концертный зал 27 сентября.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, работы прошли в рамках нацпроекта «Культура».
Теперь здесь расположилась главная культурная площадка города, распахнув двери слушателям виртуальных концертов классической музыки.
Первая он-лайн трансляция собрала большое количество гостей, перед которыми выступили творческие коллективы ДШИ — фольклорный ансамбль, ансамбль преподавателей, ансамбль флейтистов.
ИСТОЧНИК KP.RU