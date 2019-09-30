2019-09-30T16:50:59+03:00
Общество

В детской школе искусств Аркадака открыли виртуальный концертный зал

Работы прошли в рамках нацпроекта «Культура»
Дарья Вострикова
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В детской школе искусств Аркадака открылся виртуальный концертный зал 27 сентября.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, работы прошли в рамках нацпроекта «Культура».

Теперь здесь расположилась главная культурная площадка города, распахнув двери слушателям виртуальных концертов классической музыки.

Первая он-лайн трансляция собрала большое количество гостей, перед которыми выступили творческие коллективы ДШИ — фольклорный ансамбль, ансамбль преподавателей, ансамбль флейтистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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