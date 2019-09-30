В Саратове владельца ресторана «Южный» — памятника культурного наследия оштрафовали за ремонт
Бизнесмену придется выплатить 20 тыс. рублей
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Прокуратура Заводского района выявила нарушения исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, проверка показала, что ресторан «Южный», здание которого является памятником, отремонтировали без согласования с уполномоченным органом.
Владельца заведения оштрафовали на 20 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU