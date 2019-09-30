В Саратове владельца ресторана «Южный» — памятника культурного наследия оштрафовали за ремонт

СЕГОДНЯ 16:15 2019-09-30T16:15:00+03:00

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Прокуратура Заводского района выявила нарушения исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, проверка показала, что ресторан «Южный», здание которого является памятником, отремонтировали без согласования с уполномоченным органом.

Владельца заведения оштрафовали на 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU