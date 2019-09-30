Отопсезон — 2019: Михаил Исаев пригрозил ответственностью за холод в домах

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-30T12:41:31+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев потребовал активнее входить в отопсезон.

- УК, ТСЖ и ЖСК необходимо ускорить процесс подачи заявок, а главам районных администраций обеспечить контроль за данным процессом и оказать максимальное содействие, — написал Исаев на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что подача тепла начинается после того, как обслуживающая организация подаст заявку. По оперативным данным, в Саратове в отопсезон вошли 50% объектов соцсферы, а также 15% многоквартирных домов.

- За каждый не подключенный к отоплению объект будет персональный спрос с главы районной администрации и председателя комитета по ЖКХ, — подчеркнул Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU