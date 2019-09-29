В саратовском театре драмы состоялась премьера спектакля «Моя Марусечка»

СЕГОДНЯ 17:12 2019-09-29T17:14:53+03:00

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27 сентября на сцене Саратовского театра драмы состоялась премьера спектакля «Моя Марусечка» по одноименной повести Александры Васильевой.

Марина Глуховская, режиссер постановки, известна саратовскому зрителю по таким спектаклям, как «Кабала святош», «Живой труп» и «Анна в тропиках». Эти работы были по достоинству оценены саратовским театральным обществом. Глуховская также написала инсценировку для своей постановки. Художником-постановщиком выступил Юрий Наместников. Спектакль стал открытием нового 217 театрального сезона.

Фото Армена Осипяна

Повесть Александры Васильевой «Моя Марусечка» невозможно пересказать, так как это произведение о жизни со всеми ее радостями и печалями. Это история о русской женщине, которая готова пожертвовать собой ради других. Марусечка бескорыстно любит, а также пропускает через себя все тяготы жизни. Текст был написан в 1999 году и стал финалистом «Русского Букера». Марина Глуховская представила зрителям высокопрофессиональную работу, которая держит в напряжении до последних сцен.

Роль Марусечки, уборщицы продуктового магазина, исполнила Алиса Зыкина. Актрисе театра удалось точно справиться с этой сложной драматической ролью. В новом спектакле Глуховской сильный и масштабный актерский состав, задействована почти вся труппа. В постановке участвуют также заслуженные артисты России: Виктор Мамонов, Владимир Назаров, Эльвира Данилина.

Фото Армена Осипяна

Действие пьесы происходит в 70-80-е годы прошлого века. Создателям спектакля удалось изобразить на сцене дух советского общества. Эта эмоционально глубокая история заставляет сопереживать каждому герою. Почти все действующие лица это работники продуктового магазина, у каждого из которых своя история. Повесть не была переделана под пьесу, со сцены мы слышим рассказы от третьего лица.

Отдельного внимания заслуживают музыкальное и световое сопровождение. Во время спектакля звучало много знакомых песен тех времен. Конечно, не обошлись без композиции «Моя Марусечка». Отдельное восхищение у зрителей вызывали хореографические номера. После каждого танца зал аплодировал.

Фото Армена Осипяна

Саша, девушка из провинции, рассказывает нам, зрителям, историю, которая произошла с Марусей. Эту роль исполнила актриса Зоя Юдина.

В спектакле много юмора и сатиры на советскую действительность. Например, героиня Эльвиры Данилиной Алла Николаевна, парторг магазина, произносит: «Мы не имеем право на обвес – райком рядом». А герой Владимира Назарова Мишаня Давидович, зав. рыбной секцией, жалуется: «Праздники надоели. Колбасу купил – праздник. Туалетную бумагу достал – праздник».

Фото Армена Осипяна

Получился спектакль, который соединил в себе профессиональную актерскую игру, яркие хореографические номера, душевное музыкальное сопровождение и в основе всего трогательная повесть Васильевой «Моя Марусечка». Новый спектакль театра драмы можно увидеть 4 и 20 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU