В Саратове женщина обвинила бывшего сожителя в угоне «семерки»

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-28T11:47:12+03:00

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В Октябрьском районе Саратова полиция вчера, 27 сентября, задержала подозреваемого в угоне авто у женщины.

- С заявлением 37-летняя гражданка обратилась в то же утро и рассказала, что прошедшим вечером ее бывший 37-летний безработный гражданский муж угнал у нее ВАЗ-21074, который стоял у дома по улице Горького без сигнализации и с 7 литрами бензина в баке, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Отмечается также, что экс-сожитель — закоренелый рецидивист, не раз попадавшийся на кражах, грабеже, угоне и других преступлениях.

Правоохранители задержали 37-летнего подозреваемого и вернули владелице авто. Мужчина во всем признался, в отношении него возбуждено уголовное дело и выписана подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU