В Саратовской области отменяют четыре пригородных поезда

СЕГОДНЯ 09:33 2019-09-28T09:35:13+03:00

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В Саратовской области изменяется расписание движения пригородных поездов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ПривЖД, это связано с окончанием дачного сезона.

Так, со 2 октября отменяется поезд №6311 Примыкание — Сухой Карабулак, который уходил со станции Примыкание в 5:22. Также от Примыкания в 5:49 перестанет ходить поезд №6471, который курсировал в Аткарск, а из Аткарска — №6418, что уходил в сторону станции Примыкание в 18:45.

К тому же отменяется движение поезда №6128 — Сухой Карабулак — Анисовка. Он отправлялся со станции Сухой Карабулак в 17:00, а прибывал в Анисовку в 20:24.

Однако включительно до 13 октября продляются рейсы трех поездов: №6309, №6478 и №6312.

Первый отходит от станции Саратов-1 в 13:24 и прибывает в Тарханы в 15:10. Второй уезжает со станции Тарханы в Анисовку в 12:27, а третий — курсирует из Татищева в Примыкание. Его отправление назначено на 12:27.

ИСТОЧНИК KP.RU