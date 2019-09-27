Отопсезон – 2019: в Саратовской области 43% соучцреждений не получают тепла

СЕГОДНЯ 19:12 2019-09-27T19:12:49+03:00

Изменить размер текста: A A

27 сентября в Саратовской области тепло получают 2 683 объекта соцсферы.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ региона, это 57% от общего количества социальных учреждений.

Александровогайский 8(84578)2-30-17

Аркадакский 8(84542) 4-11-44

Аткарский 8(84552)3-32-22

Базарно-Карабулакский 8(84591)7-30-00

Балаковский 8(8453)62-58-78

Балашовский 8(84545)4-18-41, 4-17-51,

Балтайский 8(84592)2-22-58

Вольский 8(84593)7-07-82, 7-20-17

Воскресенский 8(84568)2-24-64

Дергачевский 8(84563)2-24-60

Духовницкий 8(84573)2-21-01, 2-14-89

Екатериновский 8(84554)2-13-90

Ершовский 8(84564) 5-11-35

Ивантеевский 8(84579) 5-16-30, 5-16-53

Калининский 8(84549) 3-15-23 с 8.00 до 17.00 час. 3-00-80 круглосуточно

Красноармейский 8(84550)2 -75-01

Краснокутский 8(84560)5-10-35; 5-51-12

Краснопартизанский 8(84577)2-19-76

Лысогорский 8(84551)2-10-34

Марксовский 8(84567)5-10-02

Новобурасский 8(84557)2-14-65

Новоузенский 8(84562)2-34-30

Озинский 8(84576)4-15-75

Перелюбский 8(84575)2-13-84

Петровский 8(84555)2-71-33

Питерский 8(84561)2-11-62

Пугачевский 8(84574)2-33-30

Ровенский 8(84596)2-11-33; 2-11-43

Романовский 8(84544)4-02-53

Ртищевский 8(84540)4-58-19, 4-56-42

Самойловский 8(84548)2-12-20

Саратовский 8(8452)55-05-00

Советский 8(84566)5-00-23 с 8.00 до 17.00 час. 5-01-10 круглосуточно

Татищевский 89873504202

Турковский 8(84543)25-13-56

Федоровский 8(84565)5-08-16, 89020401274

Хвалынский 8(84595)2-26-97

Шиханы 8(84593)4-02-17

Светлый 8(84558)4-30-70

Михайловский 89276281911

Энгельс 8(8453)56-82-27

Саратов Администрация Кировского района: 65-98-72 круглосуточно, 26-27-98 с 08.30 до 17.30 в рабочие дни.

Администрация Заводского района: 65-98-71 круглосуточно, 96-40-50, 96-07-66 с 09.00 до 18.00 в рабочие дни.

Администрация Октябрьского района: 65-98-74 круглосуточно, 39-29-19, 39-29-31, 39-29-47, 72-16-04, 72-15-97, 39-29-11 с 09.00 до 18.00 в рабочие дни.

Администрация Ленинского района: 65-98-73 круглосуточно, 63-07-59, 63-15-45, 63-36-70 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни.

Администрация Фрунзенского района: 65-98-76 круглосуточно, 67-02-61, 67-02-60 с 09.00 до 18.00 в рабочие дни.

Администрация Волжского района: 65-96-95 круглосуточно, 23-15-78 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни.

Комитет по ЖКХ: 26-05-67, 26-48-10, 26-19-44 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU