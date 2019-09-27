Два автобуса перекрыли движение у Сенного рынка
Автомобили объезжают пробку по рельсам [фото, видео]
Автобус и маршрутка заблокировали движение у Сенного. Фото соцсетей
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В Саратове серьезные пробки. Так определил ситуацию сервис «Яндекс.Карты» вечером в пятницу 27 сентября.
Центр города парализован заторами. Очень сложная ситуация сложилась в Кировском районе, где в районе Сенного рынка столкнулись два автобуса.
ДТП у Сенного рынка в Саратове.
По сообщениям очевидцев, при повороте с Большой Горной на Астраханскую притерлись автобус №53 и маршрутка №73.
Авария привела к перекрытию всех полос движения. Автомобили вынуждены объезжать место затора по трамвайным рельсам.
Фото соцсетей
ИСТОЧНИК KP.RU