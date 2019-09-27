Два автобуса перекрыли движение у Сенного рынка

СЕГОДНЯ 16:34 2019-09-27T16:56:30+03:00

Автобус и маршрутка заблокировали движение у Сенного. Фото соцсетей

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В Саратове серьезные пробки. Так определил ситуацию сервис «Яндекс.Карты» вечером в пятницу 27 сентября.

Центр города парализован заторами. Очень сложная ситуация сложилась в Кировском районе, где в районе Сенного рынка столкнулись два автобуса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/734560" frameborder="0"></iframe> ДТП у Сенного рынка в Саратове.

По сообщениям очевидцев, при повороте с Большой Горной на Астраханскую притерлись автобус №53 и маршрутка №73.

Авария привела к перекрытию всех полос движения. Автомобили вынуждены объезжать место затора по трамвайным рельсам.

Фото соцсетей

ИСТОЧНИК KP.RU