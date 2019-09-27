В саратовской колонии отработали захват заложников

СЕГОДНЯ 16:15 2019-09-27T16:50:14+03:00

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В исправительной колонии №33 в Саратовской области отработали учения отряда регионального УФСИН России и взаимодействующих органов при возникновении ЧС.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Управления, по легенде учений, осужденные захватили двух заложников в медчасти. По сигналу подняли личный состав Управления, спецподразделения и пенитенциарных учреждений Саратова и Энгельса.

Всего было задействовано около 200 человек.

В заседании оперативного штаба приняли участие сотрудники полиции и нацгвардии. Руководитель оперативного штаба, врио начальника УФСИН России по Саратовской области полковник внутренней службы Денис Анисимов отметил важность регулярных учений и отметил, что слаженные действия и грамотная работа сотрудников помогли выполнить задачи учения.

ИСТОЧНИК KP.RU