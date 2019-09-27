Саратовца приговорили к условному сроку за тестостерон
В Саратове вынесен приговор 28-летнему местному жителю.
Как сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре, его признали виновным в контрабанде сильнодействующих препаратов.
Оказалось, что в мае 2019 года гражданин купил в интернет-магазине два препарата — тестостерон и метандиенон общей массой более 10 граммов, чтобы использовать в личных целях.
Вещества пришли ему в почтовое отделение посылкой из Республики Беларусь.
В суде мужчина признал вину. Суд приговорил его к трем годам условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU