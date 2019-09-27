Саратовца приговорили к условному сроку за тестостерон

СЕГОДНЯ 14:37 2019-09-27T15:34:07+03:00

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В Саратове вынесен приговор 28-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре, его признали виновным в контрабанде сильнодействующих препаратов.

Оказалось, что в мае 2019 года гражданин купил в интернет-магазине два препарата — тестостерон и метандиенон общей массой более 10 граммов, чтобы использовать в личных целях.

Вещества пришли ему в почтовое отделение посылкой из Республики Беларусь.

В суде мужчина признал вину. Суд приговорил его к трем годам условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU