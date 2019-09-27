Саратовец признался в краже 13 плиток шоколада
Сумма ущерба составила 450 рублей
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В сетевом магазине на улице Чапаева в Саратове некто украл 13 плиток шоколада на 450 рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, о преступлении в полицию сообщил сотрудник службы безопасности торговой точки.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 33-летний гражданин, который отбывает наказание за совершение другого преступления.
Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU