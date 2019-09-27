Саратовец признался в краже 13 плиток шоколада

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-27T13:52:51+03:00

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В сетевом магазине на улице Чапаева в Саратове некто украл 13 плиток шоколада на 450 рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, о преступлении в полицию сообщил сотрудник службы безопасности торговой точки.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 33-летний гражданин, который отбывает наказание за совершение другого преступления.

Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU