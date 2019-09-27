Отключена вода в Заводском и Ленинском районах Саратова

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-27T11:45:45+03:00

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В нескольких районах Саратова отключили холодную воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», 27 сентября начались работы по ликвидации повреждений на водоводе.

До 20 часов не будет воды на 1-й Пионерской, Огородной, Пролетарской, 4 и 7-й Нагорных в Заводском районе.

Также до 20 часов продлятся работы в Ленинском районе: на улице Чемодурова и проспекте Строителей.

До полуночи отключат воду в поселке Елшанка: на Клубной, Камской, Газонной, Елшанской и Малой Елшанской.

ИСТОЧНИК KP.RU