Отключена вода в Заводском и Ленинском районах Саратова
Ведутся работы на водоводе
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В нескольких районах Саратова отключили холодную воду.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», 27 сентября начались работы по ликвидации повреждений на водоводе.
До 20 часов не будет воды на 1-й Пионерской, Огородной, Пролетарской, 4 и 7-й Нагорных в Заводском районе.
Также до 20 часов продлятся работы в Ленинском районе: на улице Чемодурова и проспекте Строителей.
До полуночи отключат воду в поселке Елшанка: на Клубной, Камской, Газонной, Елшанской и Малой Елшанской.
ИСТОЧНИК KP.RU