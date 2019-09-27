В Хвалынске женщина не захотела платить штраф за утраченный паспорт и написала заявление о краже

СЕГОДНЯ 10:44 2019-09-27T10:44:02+03:00

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В Хвалынске осудили 53-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в ложном доносе о преступлении.

- В апреле 2019 года женщина пошла в полицию и написала заявление, что гражданин украл ее паспорт на автовокзале в Балакове, хотя она и знала, что паспорт утратила при иных обстоятельствах, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Во время проверки были установлены истинные причины, из-за которых у гражданки пропал документ. Также выяснилось то, что она наврала о краже, чтобы быстро восстановить паспорт и не платить штраф.

Суд приговорил женщину к 70 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU