В Хвалынске женщина не захотела платить штраф за утраченный паспорт и написала заявление о краже
В Хвалынске осудили 53-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в ложном доносе о преступлении.
- В апреле 2019 года женщина пошла в полицию и написала заявление, что гражданин украл ее паспорт на автовокзале в Балакове, хотя она и знала, что паспорт утратила при иных обстоятельствах, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Во время проверки были установлены истинные причины, из-за которых у гражданки пропал документ. Также выяснилось то, что она наврала о краже, чтобы быстро восстановить паспорт и не платить штраф.
Суд приговорил женщину к 70 часам обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU