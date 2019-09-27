В Саратове из-за работ энергетиков перекрыли две улицы в центре города
Ограничения закончатся ориентировочно в октябре
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В Саратове для установки узлов приборов учета на теплосетях закрывают две улицы.
Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», введено ограничение на Большой Казачьей — между Железнодорожной и Астраханской.
Кроме того, на участке Железнодорожной, между Большой Казачьей и Вавилова, закроют движение для транспорта.
Ориентировочно работы закончатся 4 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU