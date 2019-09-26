2019-09-26T16:44:27+03:00
Происшествия

В Балаково росгвардейцы задержали молодую воровку

Она пыталась тайком забрать бытовую технику
Дарья Вострикова
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Сотрудники Росгвардии совместно с представителями частной охранной организации предотвратили кражу из сетевого супермаркета.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, вчера, 25 сентября, вечером, в магазине поймали 22-летнюю жительницу Балаково, которая пыталась похитить бытовую технику.

Прибывшие правоохранители задержали нарушительницу в тот момент, когда она пыталась вынести неоплаченный товар.

Технику изъяли, а на нее саму завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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