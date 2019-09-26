В Балаково росгвардейцы задержали молодую воровку
Она пыталась тайком забрать бытовую технику
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Сотрудники Росгвардии совместно с представителями частной охранной организации предотвратили кражу из сетевого супермаркета.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, вчера, 25 сентября, вечером, в магазине поймали 22-летнюю жительницу Балаково, которая пыталась похитить бытовую технику.
Прибывшие правоохранители задержали нарушительницу в тот момент, когда она пыталась вынести неоплаченный товар.
Технику изъяли, а на нее саму завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU