2019-09-26T14:14:14+03:00
Происшествия

Мать-алкоголичка из Ртищева ответит за жестокое обращение с детьми

Женщина не обращала внимание на своих малышей
Дарья Вострикова
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Ртищевская межрайонная прокуратура провела проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей 30-летней жительницей Ртищева.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что у женщины есть двое детей: годовалый и шестилетний.

Гражданка выпивала, не кормила и не поила малышей, не водила их к врачам.

На нее завели уголовное дело по статье за жестокое обращение с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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