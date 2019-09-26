Мать-алкоголичка из Ртищева ответит за жестокое обращение с детьми

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-26T14:14:14+03:00

Женщина не обращала внимание на своих малышей

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Ртищевская межрайонная прокуратура провела проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей 30-летней жительницей Ртищева.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что у женщины есть двое детей: годовалый и шестилетний.

Гражданка выпивала, не кормила и не поила малышей, не водила их к врачам.

На нее завели уголовное дело по статье за жестокое обращение с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU