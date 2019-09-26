В Саратове у мужчины украли инструменты на 53 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-26T13:47:03+03:00

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В Кировском районе Саратова у 38-летнего мужчины украли электроинструменты на сумму 53 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, добычей злоумышленника стали: перфоратор, лазерный уровень, болгарка, компрессор, миксер.

Преступление было совершено с 18 по 20 мая. По словам потерпевшего, для этого вору пришлось выдавить пластиковую балконную дверь.

Было возбуждено уголовное дело. 25 сентября полиция задержала подозреваемого — 45-летнего ранее судимого мужчину. При этом сейчас он находится под домашним арестом.

Оказалось, что часть похищенного он успел сдать в ломбард, а часть — продал неизвестному.

ИСТОЧНИК KP.RU