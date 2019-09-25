ГЖИ призывает саратовцев не платить юристам за составление заявлений

СЕГОДНЯ 16:34 2019-09-25T16:34:09+03:00

Подать обращение в инспекцию можно в свободной форме

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В Государственную жилищную инспекцию поступают заявления от граждан, за которые они заплатили у юристов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГЖИ региона, зачастую в заявлениях приводятся выдержки из устаревших законодательных актов.

- Граждане в своих заявлениях указывают, что за услуги «грамотного» составления заявлений они отдали по 15-16 тысяч рублей. При том, юристы не гарантируют решения вопроса в пользу обратившегося и получения перерасчета за жилищные и коммунальные услуги, — отмечают в Госжилинспекции.

В связи с этим специалисты жилищной инспекции подчеркивают, что заявления можно составить самостоятельно, а проблему описать в свободной форме. Также рекомендуется приложить копии платежных документов, ели речь идет о некорректных начислениях за услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU