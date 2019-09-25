Жительница Саратова через суд добилась денег за мебель, которую не привезли в срок

СЕГОДНЯ 14:04 2019-09-25T14:15:21+03:00

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В Управление Роспотребнадзора по Саратовской области поступило обращение потребителя по поводу бытовой мебели.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, местная жительница заказала продукцию у ИП Попова Н. В.

По договору, заключенному в октябре, продавцу полагалось 80,8 тыс. рублей взамен на привезенный товар в срок 10.01.2019.

Несмотря на доставленные деньги, мебель пришла лишь на сумму 13 830 рублей. Тогда гражданка обратилась с претензией о расторжении договора и возмещении убытков на сумму 67 050 рублей.

Обратной реакции на это не последовало, тогда местная жительница пошла в суд. Она потребовала расторгнуть договор, взыскать убытки, неустойку и компенсацию морального вреда и штрафа в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Требования удовлетворены частично, женщина получит 157 979 рублей 37 копеек, включая неустойку в размере 58 333 рублей 50 копеек, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 31 595 рублей 87 копеек и компенсацию морального вреда в размере 1 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU