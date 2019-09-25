В Саратове молодым водителям рассказали, как избежать аварий

СЕГОДНЯ 13:26 2019-09-25T13:41:50+03:00

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В юношеской автошколе «Орленок» сотрудники Госавтоинспекции Саратова провели занятие по профилактике ДТП с молодыми водителями.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, ребятам рассказали, зачем изучать ПДД, показали яркие примеры аварий с несовершеннолетними за последние три года, напомнили о необходимости носить одежду со световозвращающими элементами ночью.

В конце встречи ребята поблагодарили инспекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU