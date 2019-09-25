2019-09-25T13:41:50+03:00
Общество

В Саратове молодым водителям рассказали, как избежать аварий

Занятие прошло в автошколе
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В юношеской автошколе «Орленок» сотрудники Госавтоинспекции Саратова провели занятие по профилактике ДТП с молодыми водителями.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, ребятам рассказали, зачем изучать ПДД, показали яркие примеры аварий с несовершеннолетними за последние три года, напомнили о необходимости носить одежду со световозвращающими элементами ночью.

В конце встречи ребята поблагодарили инспекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24