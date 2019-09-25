В Саратове молодым водителям рассказали, как избежать аварий
Занятие прошло в автошколе
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В юношеской автошколе «Орленок» сотрудники Госавтоинспекции Саратова провели занятие по профилактике ДТП с молодыми водителями.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, ребятам рассказали, зачем изучать ПДД, показали яркие примеры аварий с несовершеннолетними за последние три года, напомнили о необходимости носить одежду со световозвращающими элементами ночью.
В конце встречи ребята поблагодарили инспекторов.
ИСТОЧНИК KP.RU