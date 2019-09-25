В Саратове за несколько часов второй трамвай сошел с рельсов

СЕГОДНЯ 11:36 2019-09-25T11:39:28+03:00

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В Саратове встали трамваи четырех маршрутов.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», причиной стал сход вагона с рельсов на улице Рахова.

Трамваи №3 ходят от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, а от Мирного переулка движения нет.

«Девятки» и «десятки» разворачиваются у Детского парка.

Вагоны маршрута №11 от 6-го квартала следуют только до улицы Осипова.

Напомним, сегодня утром из-за схода вагонов уже останавливалось движение маршрута №6.

ИСТОЧНИК KP.RU