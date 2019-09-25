В Саратове за несколько часов второй трамвай сошел с рельсов
Прервана работа четырех маршрутов
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В Саратове встали трамваи четырех маршрутов.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», причиной стал сход вагона с рельсов на улице Рахова.
Трамваи №3 ходят от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, а от Мирного переулка движения нет.
«Девятки» и «десятки» разворачиваются у Детского парка.
Вагоны маршрута №11 от 6-го квартала следуют только до улицы Осипова.
Напомним, сегодня утром из-за схода вагонов уже останавливалось движение маршрута №6.
ИСТОЧНИК KP.RU